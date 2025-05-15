Там, где создают добро: ученики КМDШ прошли стажировку в Klitschko Foundation

Старшеклассник Марк шел на стажировку в Klitschko Foundation без особых ожиданий. Просто посмотреть, как работает благотворительность. Но уже в первый день понял: это не просто о сборе денег. Это об идеях, вдохновении, людях и искреннем желании менять мир к лучшему. Здесь каждый получает шанс почувствовать себя частью чего-то важного. Уже на второй день парень считал бюджет реального проекта, а затем обсуждал будущую программу фонда, а затем многое-многое другое.

Школьник учится в сети частных школ КМДШ, а Klitschko Foundation – нынешний партнер школы. Заведение уже несколько лет организует для воспитанников 9-10 классов стажировки в ведущих украинских компаниях. Практика помогает детям лучше понять разные профессии и подумать, чем они хотели бы заниматься в будущем. Стажировка в фонде не стала исключением и вблизи познакомила учащихся с работой благотворителей. Рассказываем об этом дальше.

Как работает благотворительность

В первый день стажировки Марк молча рассматривал офис Klitschko Foundation. Было немного необычно: новые люди, незнакомая атмосфера. Он не ожидал чего-то особенного, просто решил попробовать себя в общественно полезном деле. А уже через несколько часов разговор с сотрудниками превратился в оживленную дискуссию, а обычное знакомство с командой – в искреннюю заинтересованность. «Они вели себя как большая семья. Шутили, поддерживали друг друга, помогали, когда кто-то не успевал. Это было очень приятно наблюдать», – вспоминает парень.

Его одноклассница Анастасия изначально имела более широкие планы на практику. «Мне было интересно, как работает бизнес в Украине. А фонд дал возможность не только заглянуть за кулисы управленческих процессов, но и развивать навыки лидерства, стратегического мышления и командной работы», – объясняет девушка.

Фото: КМДШ

Стажировка в благотворительном фонде длилась неделю, и каждый день имел собственный тематический фокус: проектный менеджмент, коммуникации, фандрайзинг и партнерство. Сначала школьникам объяснили, как работают разные отделы, а уже потом пригласили в реальные проекты.

Команда небольшая, поэтому ученики работали рядом со специалистами — за одним столом, в открытом диалоге. «Они были готовы делиться опытом, давать советы и руководить, в каком направлении двигаться. Каждое утро приходили в хорошем настроении, помогали и работали с нами на равных. В будущем, если буду открывать собственный бизнес, обязательно воплощу это в работе со своей командой», – рассказывает Анастасия.

Фото: КМДШ

Подростки работали над практическими кейсами: планировали проекты, составляли бюджеты, выписывали коммуникационные стратегии, создавали списки партнеров и стейкхолдеров. «Например, мы считали расходы по закупке инвентаря. А еще нас привлекали к разработке будущих программ для детей. Мы предлагали, как сделать их более близкими к подросткам. Было круто понимать, что наши идеи могут стать частью реальных перемен», – говорит Марк.

До стажировки у школьников было довольно общее представление о благотворительности, в основном как о сборе средств. Но теперь учащиеся знают, что работа фондов тесно связана со сложными организационными процессами. «Это не только «донаты», но и организация событий, создание возможностей, которых людям не хватает. Я рад, что у нас такие организации», – отмечает парень.

Напоследок директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая поделилась с учениками собственным опытом, как строить сильную команду и достигать целей. Это стало логичным завершением насыщенных дней, в течение которых дети прошли путь от зрителей к участникам процесса.

«Было приятно работать над реальными кейсами, окунуться во внутренние процессы компании и почувствовать, как это быть частью большого дела. После такого опыта я сделала вывод, что работа может быть интересной и вдохновляющей», – заключает Анастасия.

Похожие впечатления и у Марка. Он рассказывает, что не только попробовал себя в новой среде, но и получил практические навыки: научился лучше распределять задачи, строить эффективное сотрудничество и понял важность тимбилдинга. «Мы работали во многих областях – благодаря этому я теперь лучше понимаю, как работает бизнес. И даже хотел бы в будущем также организовать подобный благотворительный фонд», – делится старшеклассник.

Развитие молодежи – это развитие страны

Стажировка в Klitschko Foundation стала не просто обучающим проектом, а глубоким личным опытом для школьников. Но его ценность выходит за пределы ученических тетрадей. Это о доверии, партнерстве и будущем страны.

Мы в Klitschko Foundation всегда говорим: большие перемены начинаются с маленьких шагов. Стажировка для школьников – это именно тот шаг. Мы увидели в этой инициативе не просто возможность показать подросткам «как все устроено», а шанс дать им простор – пробовать, ошибаться, снова пробовать и все-таки найти себя Ангелина Осадчая Директор Klitschko Foundation

По ее словам, самое сильное впечатление произвела искренность и активность школьников – они приходили не просто «отбыть» день, а хотели понимать: задавали вопросы, предлагали собственные идеи.

«Такие инициативы – это о доверии молодежи, к их потенциалу, к тому, что они способны брать на себя ответственность и действовать. Мы верим: когда молодые люди получают возможность реализовать себя в реальной среде, они расцветают. А вместе с ними расцветает наше общество», – уверена Ангелина Осадчая.

Похожего мнения придерживается и основатель КМДШ Владимир Козленко.

Будущее профессиональной среды Украины зависит от того, насколько мы сегодня дадим детям возможность прикоснуться к реальному миру. Сотрудничество школы и бизнеса – мощный инструмент формирования компетентного, ответственного поколения. Ребенок, один раз поработавший над настоящим проектом, получает больше мотивации, чем за десятки абстрактных уроков. Поэтому мы в КМДШ видим свою задачу не только в том, чтобы научить, но и в том, чтобы совмещать мир знаний с реальной жизнью Владимир Козленко Основатель КМДШ

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