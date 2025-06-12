Медицина без ілюзій: яким було стажування учениці КМDШ в клініці дитячої стоматології Дубнової

Що насправді означає бути частиною медичної команди? Чим живе клініка, яка щодня приймає десятки маленьких пацієнтів, лікує, втамовує їх біль та заспокоює? Старшокласниця Айлан дізналася про це на власному досвіді. Протягом кількох днів вона спостерігала за роботою команди дитячої стоматології та занурювалась у її процеси. Дівчина побачила, як медицина поєднує професійність, відповідальність та турботу.

Стажування в Клініці Дубнової для Дітей організувала мережа приватних шкіл КМДШ Всесвіт, де навчається учениця. Практика у провідних українських компаніях — від архітектурних бюро до судів — допомагає дітям усвідомити суть професій та з’ясувати, ким вони хочуть бути насправді. Для Айлан стажування стало точкою опори, після якої бажання кар'єри у медичній сфері перетворилося на свідоме прагнення.

Професійність та терпіння

Хоча Айлан і не завжди мріяла стати медиком, саме ця галузь останнім часом викликала у неї щире зацікавлення. Тому на практику вона свідомо обрала дитячу стоматологію — і одразу потрапила в ритм живого, чітко організованого процесу. В клініці все працювало як єдиний механізм: адміністратори, асистенти, лікарі, технічний персонал — кожен виконував свою роль з точністю і турботою. Кожен етап — від запису до стерилізації інструментів — був продуманий до деталей.

Айлан побачила медицину не у книжках, а в реальному житті — зсередини, крізь щоденну рутину клініки. В один із днів вона спостерігала за тим, як лікар разом із асистентом приймають пацієнтів, заспокоюють малечу, пояснюють батькам кожен крок. В інший — занурилась у стерилізаційний блок, де кожен рух — точний, і жоден етап не може бути пропущеним. Її зацікавила і рецепція: як формується розклад, як адміністратор справляється з десятками запитів — і водночас знаходить час для усмішки кожному відвідувачу.

Фото: КМДШ

«Увесь цей час Айлан була частиною нашої команди. Вона спостерігала, ставила запитання, аналізувала, і робила це з таким щирим інтересом, що ми відчули: перед нами — майбутня колега», — хвалять дівчину співробітники клініки.

Щодня старшокласниця вела нотатки. Фіксувала, що здивувало, що викликало запитання, що змусило замислитись. Спостерігала за лікарями різних напрямів, відмічала, що у кожного є свій підхід. І навіть спробувала себе у ролі адміністративного асистента.

Найбільше її вразили особливості роботи з маленькими пацієнтами — як допомогти дітям подолати страх, як важливо не лише лікувати, а й підтримувати, як вести себе у стресових ситуаціях. «Я зрозуміла, скільки терпіння потрібно для комунікації з клієнтами, особливо з дітьми. Але моє уявлення про медицину не дуже змінилося, бо я уявляла собі щось схоже», — розповідає Айлан.

За час у клініці Айлан побачила медицину такою, якою вона є щодня. Звичайні робочі зміни з десятками рішень на хвилину. Пацієнти, які бояться і потребують обережного ставлення. Терпіння, і звісно, відточені професійні навички. «Мені сподобалось усе, але найбільше — комфортна атмосфера. Мені показували всі-всі роботи лікарів, тож за час стажування я відкрила багато нового. Бути частиною команди клініки навіть на короткий час — дуже круто», — каже учениця.

Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ

Команда стоматології також тепло відгукується про стажистку. «Нас вразили дорослість Айлан, її увага, делікатність і такт у поводженні з маленькими пацієнтами. Вона дуже тонко відчуває, де треба бути непомітною, а де — проявити ініціативу. Ми віримо, що дівчина повернеться у цю галузь вже в білому халаті. І це буде наша маленька перемога», — діляться у клініці.

І це не просто припущення. Школярка почала говорити про медицину не як про мрію, а як про цілком конкретну мету. «Я зрозуміла, наскільки це важлива робота, у ній не обійтись без високого рівня професіоналізму. Хоча стоматологія не є моєю метою, я впевнилась, що хотіла б пов'язати своє майбутнє з медичною сферою», — розповідає Айлан.

Спільна відповідальність бізнесу та освіти

У Клініці Дубнової для Дітей переконані, що стажування виходить за межі просто «екскурсії».

«Ми підтримали ініціативу КМДШ, оскільки віримо в сенс досвіду. Ми хочемо, щоб діти обирали медицину свідомо. Щоб не боялися складностей, розуміли відповідальність і бачили, що це — професія, в якій ти ростеш щодня. Для нас стажування — спосіб ділитися. Передавати досвід, надихати, запускати процес внутрішнього зростання у дитини. Це ніби трішки торкнутись майбутнього і дати йому поштовх», — каже операційний директор, координаторка стажування в Клініці Дубнової для Дітей Аня Соловйова.

Таку ж позицію має і КМДШ. У школі підкреслюють, що дати дитині змогу пройти шлях від зацікавленості до усвідомленого вибору професії — одна з головних задач сучасної освіти.

Ми прагнемо, щоб наші учні мали можливість побачити професії наживо, зі справжніми фахівцями, у їх справжньому робочому середовищі. Освіта завжди повинна виходити за межі класу, і цьому повинен сприяти бізнес. Партнерство між освітніми закладами та компаніями працює на обох: діти отримують шанс зрозуміти, ким хочуть бути, а компанії можуть інвестувати у майбутнє свого сектора ще на етапі першого дотику. Це про спільну відповідальність за те, ким виростуть наші діти Володимир Козленко Засновник КМДШ Всесвіт

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