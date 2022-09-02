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Наука
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Исследователи показали самое четкое видео "Титаника" за всю историю

Исследователи показали самое четкое видео "Титаника" за всю историю

Экспедиции OceanGate Expeditions завершили второе ежегодное погружение на “Титаник”, во время которого они зафиксировали части корабля, которых не видели с момента его затопления в 1912 году. Исследователи впервые в истории сняли корабль в разрешении 8К.

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В ролике показали нос корабля, 15-тонный якорь, 90-килограммовую якорную цепь, односторонний котел, упавший на морское дно, когда судно разломилось на две части, и бронзовые шпили, которые в последний раз видели до кораблекрушения.

Команда сняла историческое судно в самом высоком разрешении, примерно 8000 пикселей (8k), что позволяет увеличивать определенные области без потери качества изображения.

Экспедиция длилась восемь дней и стоила 250 тысяч долларов за место в подводном аппарате.

"С помощью ученых видео также будет способствовать идентификации видов животных и растений, которые наблюдаются на "Титанике" и вокруг него, а археологи смогут подробнее задокументировать элементы затонувшего корабля", - заявили в OceanGate Expeditions.

Следующая экспедиция запланирована на весну 2023 года — по словам исследователей, чтобы полностью изучить масштабное место крушения, им понадобится еще несколько лет.

Автор:
Вита Молодан