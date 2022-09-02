Исследователи показали самое четкое видео "Титаника" за всю историю

Экспедиции OceanGate Expeditions завершили второе ежегодное погружение на “Титаник”, во время которого они зафиксировали части корабля, которых не видели с момента его затопления в 1912 году. Исследователи впервые в истории сняли корабль в разрешении 8К.

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В ролике показали нос корабля, 15-тонный якорь, 90-килограммовую якорную цепь, односторонний котел, упавший на морское дно, когда судно разломилось на две части, и бронзовые шпили, которые в последний раз видели до кораблекрушения.

Команда сняла историческое судно в самом высоком разрешении, примерно 8000 пикселей (8k), что позволяет увеличивать определенные области без потери качества изображения.

Экспедиция длилась восемь дней и стоила 250 тысяч долларов за место в подводном аппарате.

"С помощью ученых видео также будет способствовать идентификации видов животных и растений, которые наблюдаются на "Титанике" и вокруг него, а археологи смогут подробнее задокументировать элементы затонувшего корабля", - заявили в OceanGate Expeditions.

Следующая экспедиция запланирована на весну 2023 года — по словам исследователей, чтобы полностью изучить масштабное место крушения, им понадобится еще несколько лет.