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Наука
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Дослідники показали найчіткіше відео "Титаніку" за всю історію

Дослідники показали найчіткіше відео "Титаніку" за всю історію

Експедиції OceanGate Expeditions завершили своє друге щорічне занурення на “Титанік”, під час якого вони зафіксували частини корабля, яких не бачили з моменту його затоплення в 1912 році. Дослідники вперше в історії зняли корабель у роздільній здатності 8К. 

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У ролику показали ніс корабля, 15-тонний якір, 90-кілограмовий якірний ланцюг, односторонній котел, який впав на морське дно, коли судно розломилося на дві частини, та бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля.

Команда зняла історичне судно в найвищій роздільній здатності, приблизно 8000 пікселів (8k), що дозволяє збільшувати певні області без втрати якості зображення.

Експедиція тривала вісім днів і коштувала 250 000 доларів за місце в підводному апараті.

"За допомогою вчених відео також сприятиме ідентифікації видів тварин та рослин, які спостерігаються на "Титаніку" та навколо нього, а археологи зможуть більш детально задокументувати елементи затонулого корабля", — заявили в OceanGate Expeditions.

Наступну експедицію заплановано на весну 2023 року — за словами дослідників, щоб повністю вивчити масштабне місце катастрофи, їм знадобиться ще кілька років.

Автор:
Віта Молодан