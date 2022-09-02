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Дослідники показали найчіткіше відео "Титаніку" за всю історію
Експедиції OceanGate Expeditions завершили своє друге щорічне занурення на “Титанік”, під час якого вони зафіксували частини корабля, яких не бачили з моменту його затоплення в 1912 році. Дослідники вперше в історії зняли корабель у роздільній здатності 8К.
У ролику показали ніс корабля, 15-тонний якір, 90-кілограмовий якірний ланцюг, односторонній котел, який впав на морське дно, коли судно розломилося на дві частини, та бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля.
Команда зняла історичне судно в найвищій роздільній здатності, приблизно 8000 пікселів (8k), що дозволяє збільшувати певні області без втрати якості зображення.
Експедиція тривала вісім днів і коштувала 250 000 доларів за місце в підводному апараті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За допомогою вчених відео також сприятиме ідентифікації видів тварин та рослин, які спостерігаються на "Титаніку" та навколо нього, а археологи зможуть більш детально задокументувати елементи затонулого корабля", — заявили в OceanGate Expeditions.
Наступну експедицію заплановано на весну 2023 року — за словами дослідників, щоб повністю вивчити масштабне місце катастрофи, їм знадобиться ще кілька років.