Дослідники показали найчіткіше відео "Титаніку" за всю історію

Експедиції OceanGate Expeditions завершили своє друге щорічне занурення на “Титанік”, під час якого вони зафіксували частини корабля, яких не бачили з моменту його затоплення в 1912 році. Дослідники вперше в історії зняли корабель у роздільній здатності 8К.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У ролику показали ніс корабля, 15-тонний якір, 90-кілограмовий якірний ланцюг, односторонній котел, який впав на морське дно, коли судно розломилося на дві частини, та бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля.

Команда зняла історичне судно в найвищій роздільній здатності, приблизно 8000 пікселів (8k), що дозволяє збільшувати певні області без втрати якості зображення.

Експедиція тривала вісім днів і коштувала 250 000 доларів за місце в підводному апараті.

"За допомогою вчених відео також сприятиме ідентифікації видів тварин та рослин, які спостерігаються на "Титаніку" та навколо нього, а археологи зможуть більш детально задокументувати елементи затонулого корабля", — заявили в OceanGate Expeditions.

Наступну експедицію заплановано на весну 2023 року — за словами дослідників, щоб повністю вивчити масштабне місце катастрофи, їм знадобиться ще кілька років.