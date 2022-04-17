В вузах РФ преподавателей принуждают к пропаганде, а студентов травят за антивоенные призывы

Российские вузы перешли на военное положение: студентов травят за антивоенные призывы. Следуют и за преподавателями, заставляя их проводить пропагандистские лекции, передает "Медуза". Как отмечает издание, с начала нападения РФ на Украину некоторых преподавателей в России вообще признали иностранными агентами.

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Вместе с тем в РФ в соцсетях появились анонимные группы, травящие студентов и сотрудников вузов за антивоенные посты. Впрочем, российская образовательная система встретилась еще с мощной международной реакцией: зарубежные университеты стали отказываться от сотрудничества с российскими вузами.

Большинство преподавателей, согласившихся поговорить с изданием об обстановке в вузе, просили об анонимности, поскольку боялись подставить коллег или их уволят, даже не дав дочитать курс. Некоторые также столкнулись с проблемами при оформлении документов на преподавание дистанционно.

Напомним, что Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.