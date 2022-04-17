У вишах РФ викладачів примушують до пропаганди, а студентів цькують за антивоєнні заклики

Російські виші перейшли на воєнний стан: студентів цькують за антивоєнні заклики. Слідкують і за викладачами, примушуючи їх провадити пропагандистські лекції, передає “Медуза”. Як відмічає видання, з початку нападу РФ на Україну деяких викладачів у Росії взагалі визнали іноземними агентами.

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Разом із тим в РФ в соцмережах з'явилися анонімні групи, які цькують студентів та співробітників вузів за антивоєнні пости. Втім, російська освітня система зустрілася ще й із потужною міжнародною реакцією: закордонні університети стали відмовлятися від співпраці з російськими вузами.

Більшість викладачів, які погодилися поговорити з виданням про обстановку у ВНЗ, просили про анонімність, оскільки боялися підставити колег або того, що їх звільнять, навіть не давши дочитати курс. Деякі також зіштовхнулися із проблемами при оформленні документів на викладання дистанційно.

Принагідно нагадаємо, що Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.