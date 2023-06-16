ВСУ при содействии Генштаба получили от благотворительного фонда MK Foundation 10 автомобилей для выполнения боевых задач

В целом благотворительный фонд приобрел вместе с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. и организацией NAVI 100 автомобилей для армии

MK Foundation вместе с разработчиками легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. и киберспортивной организацией NAVI при содействии Генштаба обеспечили армию автомобилями. Еще 10 машин пополнили автопарк военных.

"Сейчас происходит активная фаза войны, автомобили постоянно уничтожаются и их нужно заменять. Эти 10 автомобилей уже распределены по боевым частям и практически сразу поедут выполнять задачи на самых горячих участках фронта. Я уверен, что они качественно будут выполнять свои задачи и помогать нам приближать Победу", - сказал Начальник Центрального управления обеспечения военной техники Вооружения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины Андрей Бурьян.

Военный также передал благотворителям личную благодарность от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Благодарность от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

В целом благотворительный фонд приобрел вместе с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. и организацией NAVI 100 автомобилей для армии. Часть из них уже служит вместе с "Волками Да Винчи" и переданы новосформированным 41-й и 42-й ОМБр.

Созданный по инициативе предпринимателя Максима Криппы, фонд специализируется на оказании помощи военным и гражданскому населению Украины. За год существования MK Foundation оказал помощь Украине на общую сумму 356 миллионов 173,7 тысяч гривен. Закупил более полутысячи автомобилей для ВСУ, 30 автомобилей медицинского назначения, 5 пожарных машин, 11 моторных лодок, 70 беспилотников и более 200 генераторов.