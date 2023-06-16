10 автівок для ЗСУ — благодійний фонд Максима Кріппи продовжує підтримувати армію

Загалом благодійний фонд придбав разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. та організацією NAVI 100 автівок для армії. Частина з них вже служить разом з "Вовками Да Вінчі" та передані новосформованим 41-й і 42-й ОМБр.

MK Foundation разом з розробниками легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI за сприянням Генштабу забезпечили армію автівками. Ще 10 машин поповнили автопарк військових.

"Зараз відбувається активна фаза війни, автомобілі постійно знищуються і їх потрібно замінювати. Ці 10 автівок вже розподілені по бойовим частинам й практично одразу поїдуть виконувати завдання на самих гарячих ділянках фронту. Я впевнений, що вони якісно виконуватимуть свої задачі й допомагатимуть нам наближати Перемогу", — сказав Начальник Центрального управління забезпечення військової техніки Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України Андрій Бур’ян.

Військовий також передав благодійникам особисту подяку від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Подяка від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного

Загалом благодійний фонд придбав разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. та організацією NAVI 100 автівок для армії. Частина з них вже служить разом з "Вовками Да Вінчі" та передані новосформованим 41-й і 42-й ОМБр.

Створений за ініціативи підприємця Максима Кріппи, фонд спеціалізується на наданні допомоги військовим та цивільному населенню України. За рік існування MK Foundation надав допомогу Україні на загальну суму 356 мільйонів 173,7 тисяч гривень. Закупив понад півтисячі автівок для ЗСУ, 30 автомобілів медичного призначення, 5 пожежних машин, 11 моторних човнів, 70 безпілотників та понад 200 генераторів.