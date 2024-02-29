5 аргументов производить БПЛА. Юрий Голик об украинских дронах

"У каждого на фронте есть свои. Сейчас каждый, кто нас защищает – свой", - написал в своем Фейсбуке предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с партнерами производит дроны для военных нужд. В поддержку этого тезиса он привел пять причин, мотивирующих их команду производить дроны именно в Украине.

Спрос, нехватка снарядов, уменьшение зависимости от стран-партнеров, предотвращение потерь жизней военных, чувство личной причастности — ключевые рычаги, которые, по словам Юрия Голика, влияют на решение производить отечественные БПЛА. К каждой из этих причин он приводит ряд аргументов.

Во-первых, военные постоянно нуждаются в большом количестве беспилотников разного типа, функционала и боевой нагрузки, поскольку это война дронов. БПЛА способны в определенной степени "перекрыть" недостаток снарядов, находящихся в армии на сегодняшний день.

"Это больно, но реальность надо принимать и с ней работать. Договаривайся – не договаривайся с партнерами, но сбои в поставках возникают по разным причинам. Можно перекрывать БПЛА. Да, взрывная мощность не та, но если их много, все более оптимистично" , – замечает Юрий Голик.

Еще одной важной причиной производства дронов в стране на всех уровнях является независимость от помощи союзников. Юрий Голик отмечает, что проблемы с логистикой, задержка помощи и другие факторы, независимые от Украины, могут возникать постоянно. Так что украинцам необходимо наращивать внутреннее производство.

БПЛА уничтожают врагов и их технику издалека, что предотвращает прямой контакт с ними наших людей

Наиболее значимым аргументом предприниматель называет уменьшение потерь среди наших защитников. Объясняя это тем, что дроны позволяют более точно знать ситуацию на поле боя, так что военные не уходят в неизвестность. К тому же, БПЛА уничтожают врагов и их технику издалека, что предотвращает прямой контакт с ними наших людей.

" Если вы производите дроны, то в умелых руках наших военных они конвертируются в отличенных рашистов и их уничтоженную технику. Это собственный вклад каждого разработчика, инженера, конструктора. Каждого, кто собирает беспилотники на кухне или в гараже ", — заключает предприниматель.

Напомним, ранее команда инженеров Юрия Голыка представила ударный беспилотник Sting-А, который может нести 3,5 килограмма боевой нагрузки, а также самолет-разведчик SpyGun.