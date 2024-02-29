5 аргументів виробляти БПЛА. Юрій Голик про українські дрони

"У кожного на фронті є свої. Зараз кожен, хто нас захищає – свій", — написав у своєму Фейсбуці підприємець та волонтер Юрій Голик, який разом із партнерами виробляє дрони для потреб військових. На підтримку цієї тези він навів 5 причин, які мотивують їх команду виробляти дрони саме в Україні.

Попит, нестача снарядів, зменшення залежності від країн-партнерів, запобігання втратам життів військових, відчуття особистої причетності — ключові важелі, які, за словами Юрія Голика, впливають на рішення виробляти вітчизняні БПЛА. До кожної з цих причин він наводить низку аргументів.

По-перше, військові постійно потребують великої кількості безпілотників різного типу, функціоналу та бойового навантаження, оскільки це війна дронів. БПЛА здатні в певній мірі "перекрити" нестачу снарядів, що є в армії на сьогоднішній день.

"Це боляче, але реальність треба приймати і з нею працювати. Домовляйся – не домовляйся з партнерами, але збої в поставках виникають по різним причинам. Можна перекривати БПЛА. Так, вибухова потужність не та, але якщо їх багато, все більш оптимістично", — зауважує Юрій Голик.

Ще однією важливою причиною виробництва дронів в країні на всіх рівнях – є незалежність від допомоги союзників. Юрій Голик наголошує, що проблеми з логістикою, затримка допомоги та інші фактори, незалежні від України, можуть виникати постійно. Тож українцям необхідно нарощувати внутрішнє виробництво.

БПЛА нищать ворогів та їх техніку здалеку, що запобігає прямому контакту з ними наших людей

Найбільш вагомим аргументом підприємець називає зменшення втрат серед наших захисників. Пояснюючи це тим, що дрони дають змогу більш точно знати ситуацію на полі бою, тож військові не йдуть в невідомість. До того ж, БПЛА нищать ворогів та їх техніку здалеку, що запобігає прямому контакту з ними наших людей.

"Якщо ви виготовляєте дрони, то в умілих руках наших військових вони конвертуються у відмінусованих рашистів та їхню знищену техніку. Це власний внесок кожного розробника, інженера, конструктора. Кожного, хто збирає безпілотники на кухні чи в гаражі", — підсумовує підприємець.

Нагадаємо, раніше команда інженерів Юрія Голика представила ударний безпілотник Sting-А, який може нести 3,5 кілограми бойового навантаження, а також літак-розвідник SpyGun.