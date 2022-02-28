Бесплатно набрать питьевую воду можно в аквабоксах сети BWT Aqua

В аквабоксах BWT Aqua можно набирать питьевую воду бесплатно

Аквабоксы перевели в бесплатный режим, где это было технически возможно. Пользоваться аквабоксами можно, если в городе на данный момент есть питьевая вода, так как все аквабоксы подключены к водопроводной сети, а также, если к нему есть доступ ( то есть магазин, где он стоит, работает).

Карта со всеми аквабоксами есть на сайте.

Карта со всеми аквабоксами BWT Aqua

Если аквабокс не наливает воду, то обратите внимание на небольшой экран с правой стороны. Если там написано об ошибке 04, это значит, что вам нужно подождать 15-20 минут, чтобы вода дофильтровалась.

Если на экране светятся другие ошибки, пишите в мессенджерах (контакты здесь).