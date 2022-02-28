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Категория
Общество
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Бесплатно набрать питьевую воду можно в аквабоксах сети BWT Aqua

Бесплатно набрать питьевую воду можно в аквабоксах сети BWT Aqua

В аквабоксах BWT Aqua можно набирать питьевую воду бесплатно

Аквабоксы перевели в бесплатный режим, где это было технически возможно. Пользоваться аквабоксами можно, если в городе на данный момент есть питьевая вода, так как все аквабоксы подключены к водопроводной сети, а также, если к нему есть доступ ( то есть магазин, где он стоит, работает).

Карта со всеми аквабоксами есть на сайте.

Фото 2 — Бесплатно набрать питьевую воду можно в аквабоксах сети BWT Aqua
Карта со всеми аквабоксами BWT Aqua

Если аквабокс не наливает воду, то обратите внимание на небольшой экран с правой стороны. Если там написано об ошибке 04, это значит, что вам нужно подождать 15-20 минут, чтобы вода дофильтровалась.

Если на экране светятся другие ошибки, пишите в мессенджерах (контакты здесь). 