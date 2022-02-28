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Безкоштовно набрати питну воду можна в аквабоксах мережі BWT Aqua
В аквабоксах BWT Aqua можна набирати питну воду.
Аквабокси перевели у безкоштовний режим, де це було технічно можливо. Користуватися аквабоксами можна, якщо в місті зараз є питна вода, тому що всі аквабокси підключені до водопровідної мережі, а також, якщо до нього є доступ (тобто магазин, де він стоїть, працює).
Карта з усіма аквабоксами є на сайті .
Якщо аквабокс не наливає воду, зверніть увагу на невеликий екран з правого боку. Якщо там написано про помилку 04, це означає, що потрібно почекати 15-20 хвилин, щоб вода дофільтрувалася.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Якщо на екрані світяться інші помилки, пишіть у месенджерах ( контакти тут ).