Больше половины украинцев не собираются покидать дома, даже в случае эскалации, — KSE

Почти треть украинцев в возрасте от 18 до 60 лет сменили свое место жительства из-за войны.

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Об этом свидетельствует совместный опрос Киевской школы экономики и Gradus Research.

"Покидать свой дом в такое время — неправильно, неприемлемо, такое мнение вышло на первое место среди причин оставаться в месте постоянного проживания, но в стране в целом озвучили 38% респондентов. На втором – нежелание покидать близких людей (35%). И даже в случае обострения ситуации более половины заявило о намерении оставаться на месте", — отмечается в исследовании.

При этом отсутствие денег для переезда, возрастные и физические ограничения, личная в безопасность и неуверенность в способности адаптироваться на новом месте — все это идет позади, на расстоянии не менее 10%. Только 8% заявили, что хотели бы при эскалации уехать, но не имеют возможности. Все это признаки зрелого, сильного общества.

"Украинцы переживают совершенно беспрецедентный опыт, становятся примером стойкости и храбрости для всего мира. Адаптируются и трансформируют себя и других. Сейчас среди молодых людей, 18-24 лет, уровень субъективного стресса самый высокий среди всех категорий. KSE уже собрала лучшие университеты мира — Harvard, Oxford — чтобы создать возможности для талантливой молодежи продолжить обучение офлайн и онлайн и возвращаться в Украину уверенными профессионалами", — отмечает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Напомним, из-за нападения РФ на Украину почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из которых 8 млн являются внутриперемещенными лицами, сообщила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.