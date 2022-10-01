Цены на продукты в Украине вырастут еще на 10-15% к концу года – прогноз эксперта

Основные факторы, подталкивающие цены на продукты питания вверх, сохраняются, поэтому потребителям следует ожидать удорожания продуктов еще на 10-15% до конца года.

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Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает Landlord.

“В ближайшее время из-за принятия Закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть, это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет и большая инфляция. Мы будем видеть повышение цен в районе еще 10-15%”, – считает Марчук.

Стабильные причины, которые сейчас влияют на рост цен, по словам эксперта, — война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, отношение гривны к доллару.

Напомним, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке Украины в августе по сравнению с июлем составила 1,1%, с начала года – 19,5%, а по сравнению с августом 2021 – 23,8%. Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 2,1%, а с начала года – 15,1%.

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