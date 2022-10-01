Ціни на продукти в Україні виростуть ще на 10-15% до кінця року - прогноз експерта

Основні фактори, що підштовхують ціни на продукти харчування вверх, зберігаються, тому споживачам варто очікувати подорожчання продуктів ще на 10-15% до кінця року.

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Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає Landlord.

“Найближчий час через прийняття Закону про акциз на паливо десь в районі 4-5 гривень здорожчає бензин і дизпаливо. Тобто це буде закладати основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє і велика інфляція. Ми будемо бачити підняття цін в районі ще 10-15%”, – вважає Марчук.

Стабільні причини, що зараз впливають на зростання цін, за словами експерта, — війна, порушення ланцюгів логістичних, ціни на паливно-мастильні матеріали, відношення гривні щодо долара.

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку України в серпні порівняно з липнем становила 1,1%, з початку року – 19,5%, а порівняно з серпнем 2021 року - 23,8%. Базова інфляція в серпні порівняно з липнем становила 2,1%, а з початку року – 15,1%.

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