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Через "Дію" можно будет онлайн посетить судебное заседание, - Минцифры
В приложении "Дія" запустили новую функцию, которая позволит украинцам удаленно направить документы в суд или дистанционно принять участие в судебном заседании. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"С "Дія.Подпись" можно получить доступ к правосудию, зарегистрировавшись в Электронном суде, авторизироваться в подсистеме видеоконференцсвязи и принять участие в судебном заседании онлайн, даже находясь за границей", — говорится в сообщении.
"Дія.Подпись" - универсальный цифровой ключ в смартфоне, которым можно подписывать документы онлайн за несколько кликов.
Сще в начале года команда Минцифры усовершенствовала процесс "Дія.Подпись". Сейчас вместо движений головой подписывать документы можно просто моргнув глазами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Минцифры также опубликовало видео как создать "Дія.Подпись".
Напомним, в конце апреля Кабмин разрешил, чтобы лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогли встать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал "Дія".