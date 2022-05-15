Через "Дію" можно будет онлайн посетить судебное заседание, - Минцифры

В приложении "Дія" запустили новую функцию, которая позволит украинцам удаленно направить документы в суд или дистанционно принять участие в судебном заседании. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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"С "Дія.Подпись" можно получить доступ к правосудию, зарегистрировавшись в Электронном суде, авторизироваться в подсистеме видеоконференцсвязи и принять участие в судебном заседании онлайн, даже находясь за границей", — говорится в сообщении.

"Дія.Подпись" - универсальный цифровой ключ в смартфоне, которым можно подписывать документы онлайн за несколько кликов.

Сще в начале года команда Минцифры усовершенствовала процесс "Дія.Подпись". Сейчас вместо движений головой подписывать документы можно просто моргнув глазами.

Минцифры также опубликовало видео как создать "Дія.Подпись".

Напомним, в конце апреля Кабмин разрешил, чтобы лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогли встать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал "Дія".