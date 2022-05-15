Через "Дію" можна буде онлайн відвідати судове засідання, - Мінцифри

У додатку "Дія" запустили нову функцію, яка дозволить українцям віддалено надіслати документи до суду або дистанційно взяти участь у судовому засіданні. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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"З "Дія.Підпис" можна отримати доступ до правосуддя, зареєструвавшись в Електронному суді, авторизуватися в підсистемі відеоконференцзв'язку та взяти участь у судовому засіданні онлайн, навіть перебуваючи за кордоном", - йдеться у повідомленні.

"Дія.Підпис" – універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким можна підписувати документи онлайн за кілька кліків.

Ще на початку року команда Мінцифри удосконалила процес "Дія.Підпис". Зараз замість рухів головою підписувати документи можна просто моргнувши очима.

Мінцифри також опублікувало відео, як створити "Дія.Підпис".

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін дозволив, щоб особи, які не мають повного пакета документів для подання заявки, змогли стати на облік безробітним за спрощеною процедурою – через додаток або портал "Дія".