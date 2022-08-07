Что следует делать в случае радиационной аварии: инструкция Минздрава

Основное – нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

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В Минздраве рассказали об алгоритме действий в случае радиационной аварии.

В ведомстве отметили, что ядерно-стратегические объекты строятся так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения.

Инструкция МОЗ:

Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

Обеззаражьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если нет возможности принять душ, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, поэтому только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Тоже сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, вдали от людей и животных.

Когда следует принимать йодид калия?

Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидки и других ее заболеваний.

Он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при соблюдении трех основных правил – находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности – недопустимо . Это может повредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

Напомним, что в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска используют захваченную Запорожскую АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.