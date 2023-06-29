Дружественные и враждебные страны. Отношение украинцев к Китаю значительно ухудшилось – опрос

Украинцы продолжают очень положительно относиться к самым большим странам союзникам - Польше, США и Великобритании. Однако отношение к Китаю и Турции ухудшается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 94% опрошенных считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% – Великобританию.

В то же время отношение граждан Украины к Германии продолжает улучшаться: процент оценки ее как дружественной страны вырос с 65% в октябре 2022 года до 80% сейчас.

При этом, если в октябре 2022 года Китай считали скорее нейтральной страной (63%), сейчас эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.

По Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны. Сейчас 48% опрошенных считают ее нейтральной, 40% - дружественной, тогда как в октябре 2022 года оценка ее как дружественной страны (51%) была больше чем нейтральной (39%).

Опрос проведен 1-2 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

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