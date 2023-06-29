Дружні та ворожі країни. Ставлення українців до Китаю значно погіршилося - опитування

Українці продовжують дуже позитивно ставитися до найбільших країн союзників - Польщі, США та Великої Британії. Проте ставлення до Китаю та Туреччини погіршується.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 94% опитаних вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію.

Водночас ставлення громадян України до Німеччини продовжує покращуватись: відсоток оцінки її як дружньої країни зріс з 65% у жовтні 2022 року до 80% наразі.

При цьому, якщо у жовтні 2022 року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), наразі ця оцінка змінилась на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Щодо Туреччини збільшилась оцінка її як нейтральної країни. Наразі 48% опитаних вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як у жовтні 2022 року оцінка її як дружньої країни (51%) була більша ніж як нейтральної (39%).

Опитування проведене 1-2 червня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

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