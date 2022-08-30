ЕС передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодида калия

Правительство Украины направило запрос в ЕС на получение таблеток йодида калия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"В ответ Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 миллиона таблеток йодида калия через механизм гражданской защиты ЕС для Украины, включая пять миллионов из чрезвычайных резервов rescEU и 500 000 от Австрии", - говорится в заявлении.

С общей стоимостью более 500 тысяч евро основная часть помощи будет предоставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

Напомним, что в случае аварии на ЗАЭС радиационное облако покроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.