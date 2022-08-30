ЄС передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодиду калію

Уряд України відправив запит в ЄС на отримання таблеток йодиду калію як превентивного заходу безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС.

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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

"У відповідь Європейський координаційний центр реагування швидко мобілізував 5,5 мільйона таблеток йодиду калію через Механізм цивільного захисту ЄС для України, включаючи п’ять мільйонів із надзвичайних резервів rescEU та 500 000 від Австрії", - йдеться у заяві.

Із загальною вартістю понад 500 тисяч євро основна частина допомоги буде надана Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

Нагадаємо, що у разі аварії на ЗАЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.