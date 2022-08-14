Ежесуточно на границе "выздоравливают" по несколько комиссированных мужчин

Сотни мужчин с документами о непригодности к военной службе по состоянию здоровья оказались не такими уж больными, сообщают в Государственной пограничной службе.

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"Например, одно из последних "исцелений" произошло на границе с Румынией. На контроль мужчина предоставил недействительные документы. Он признался, что приобрел справки о вымышленных болячках за $3 тыс. Теперь ему грозит уголовное наказание", – рассказывают в ГНСУ.

После введения военного положения охранники границы разоблачили более 700 мужчин с поддельными справками о непригодности к службе. В ГНСУ подчеркнули, что за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ) предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"За фальшивые документы уклонисты выкладывают тысячи долларов или евро, но пограничники находятся на связи с военкоматами, которые, конечно, сообщают, выдавали ли справку определенному лицу или нет. После этого, как правило, история чудо-исцеления имеет продолжение в полицейском участке", – говорят в ГНСУ.

А за использование подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ) предусмотрен штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, с целью ускорить прохождение государственной границы в Украине запустят электронную очередь. Когда это будет реализовано и каким будет механизм пока неизвестно.