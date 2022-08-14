Щодоби на кордоні "одужують" по кілька комісованих чоловіків

Сотні чоловіків з документами про непридатність до військової служби за станом здоров’я виявилися не такими вже і хворими, повідомляють у Державній прикордонній службі.

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"Наприклад, одне з останніх "зцілень" відбулося на кордоні з Румунією. На контроль чоловік надав недійсні документи. Він зізнався, що придбав довідки про вигадані болячки за $3 тис. Тепер йому загрожує кримінальне покарання", – розповідають в ДПСУ.

Після введення воєнного стану охоронці кордону викрили понад 700 чоловіків з підробленими довідками про непридатність до служби. В ДПСУ підкреслили, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

"За фальшиві документи ухилянти викладають тисячі доларів чи євро, але прикордонники перебувають на зв’язку з військкоматами, які, звісно, повідомляють, чи видавали довідку певній особі чи ні. Після цього, як правило, історія диво-зцілення має продовження у поліцейському відділку", – кажуть в ДПСУ.

А за використання підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) передбачений штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, з метою пришвидшити проходження державного кордону в України запустять електронну чергу. Коли це буде реалізовано і який буде механізм – поки що невідомо.