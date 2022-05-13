Главнокомандующий ВСУ показал игральные карты с портретами военных преступников РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщает, что поспособствовал выпуску игральных карт с изображениями российских военных и общественных деятелей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели. В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию", - сообщил генерал.

По его словам, при поддержке военного руководства Украины, в том числе и его личной было выпущено две колоды карт с портретами "военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов".

"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости. Вместе к победе!" - добавил главнокомандующий украинской армии.

В то же время более подробной информации, в том числе перечень лиц, ставших героями карт, Залужный не приводит. На опубликованном фото, однако, видно, что карты выпущены в камуфляжно-пиксельной упаковке с надписью Wanted ("Разыскиваются").

При этом публикация уже вызвала большой ажиотаж у Facebook-пользователей: многие в комментариях выразили желание купить такие карты и задаваться вопросом, как это можно сделать.