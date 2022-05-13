Головнокомандувач ЗСУ показав гральні карти із портретами військових злочинців РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляє, що сприяв випуску гральних карт із зображеннями російських військових та громадських діячів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі. У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію", - повідомив генерал.

За його словами, за підтримки військового керівництва України, зокрема і його особистої, було випущено дві колоди карт з портретами "військових злочинців РФ і російських політиків і пропагандистів".

"Спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині. Разом до перемоги!" – додав головнокомандувач української армії.

Водночас докладнішої інформації, зокрема щодо переліку осіб, які стали героями карт, Залужний не наводить. На опублікованому фото, однак, видно, що карти випущені в камуфляжно-піксельній упаковці з написом Wanted (розшукуються).

При цьому публікація вже викликала великий ажіотаж у Facebook-користувачів: багато хто в коментарях висловив бажання купити такі карти і задається питанням, як це можна зробити.