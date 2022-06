Группа "Metallica" собрала более 1 миллиона долларов для Украины

Группа “Metallica” собрала один миллион долларов, который будет направлен на помощь Украине. Собрать такую сумму удалось за два месяца.

Об этом метал-группа сообщила у тебя в Instagram.

"Мы рады сообщить, что благодаря Metallica Family кампания All Within My Hands Foundation достигла своей цели в 1 000 000 долларов! 4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для World Central Kitchen и их инициативы #ChefsForUkraine и не смогли бы сделать это без всех Вас!" - говорится в сообщении.

Деньги будут переданы организации World Central Kitchen, которая занимается предоставлением пищи людям, пострадавшим от стихийных бедствий. На протяжении последних трех месяцев организация работает и в Украине, которая противостоит полномасштабному вторжению России.

Стоит отметить, что в апреле этого года группа "Metallica" пожертвовали 500 000 долларов для помощи украинским беженцам. Деньги они перевели в фонд All Within My Hands, который обеспечивает питанием тех, кому пришлось выехать из Украины из-за нападения РФ.

Напомним, американская компания Amazon пожертвовала на помощь вынужденно переселенным людям из Украины более 35 млн долларов.