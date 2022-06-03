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Гурт "Metallica" зібрав понад 1 мільйон доларів для України
Гурт “Metallica” зібрав один мільйон доларів, який буде спрямований на допомогу Україні. Зібрати таку суму вдалося за два місяці.
Про це метал-група повідомила у тебе Instagram.
"Ми раді повідомити, що завдяки Metallica Family кампанія All Within My Hands Foundation досягла своєї мети в 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для World Central Kitchen та їх ініціативи #ChefsForUkraine і не змогли б зробити це без усіх Вас!" - йдеться у повідомленні.
Гроші будуть передані організації World Central Kitchen, яка займається наданням їжі людям, які постраждали від стихійного лиха. Протягом останніх трьох місяців організація працює і в Україні, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що у квітні цього року гурт "Metallica" пожертвував 500 000 доларів для допомоги українським біженцям. Гроші вони перевели до фонду All Within My Hands, який забезпечує харчуванням тих, кому довелося виїхати з України через напад РФ.
Нагадаємо, американська компанія Amazon пожертвувала на допомогу вимушено переселеним людям з України понад 35 млн. доларів.