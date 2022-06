Гурт "Metallica" зібрав понад 1 мільйон доларів для України

Гурт “Metallica” зібрав один мільйон доларів, який буде спрямований на допомогу Україні. Зібрати таку суму вдалося за два місяці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це метал-група повідомила у тебе Instagram.

"Ми раді повідомити, що завдяки Metallica Family кампанія All Within My Hands Foundation досягла своєї мети в 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для World Central Kitchen та їх ініціативи #ChefsForUkraine і не змогли б зробити це без усіх Вас!" - йдеться у повідомленні.

Гроші будуть передані організації World Central Kitchen, яка займається наданням їжі людям, які постраждали від стихійного лиха. Протягом останніх трьох місяців організація працює і в Україні, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Варто зазначити, що у квітні цього року гурт "Metallica" пожертвував 500 000 доларів для допомоги українським біженцям. Гроші вони перевели до фонду All Within My Hands, який забезпечує харчуванням тих, кому довелося виїхати з України через напад РФ.

Нагадаємо, американська компанія Amazon пожертвувала на допомогу вимушено переселеним людям з України понад 35 млн. доларів.