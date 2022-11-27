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К "Армии восстановления" присоединились уже более 2 тысяч безработных
К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлекли уже более 2 тысяч безработных.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
"Уже более 2000 безработных внесли вклад в решение острейших проблем Украины, будучи вовлечены в общественно полезные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональным лидером по количеству привлеченных в "Армию восстановления" является Сумская область - там к общественно полезным работам присоединились 664 безработных. За ней следуют Киевщина (509 человек) и Полтавщина (313 человек).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в ведомстве, безработные работают на строительстве защитных сооружений, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи и привлечены к разбору завалов.
На выплату им заработной платы направлено более 8,2 миллионов гривен.
"Рост масштабов проведения общественно полезных работ повысит эффективность решения проблем занятости и повысит способность Украины противостоять текущим вызовам", - подчеркивают в Государственной службе занятости.
Отметим, что Кабинет министров разработал механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны из-за их участия в общественно полезных работах.
Напомним, за девять месяцев активных боевых действий около 5 миллионов граждан потеряли работу.