Кабмин разрешил военным командирам удостоверять завещания подчиненных

Кабинет министров разрешил командирам (начальникам) военных формирований в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих. Как сообщает Министерство юстиции, соответствующее постановление правительство приняло 16 августа.

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Им внесены соответствующие изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре. При этом предполагается, что завещания также могут удостоверять и уполномоченные такими командирами (начальниками) лица.

Речь идет о завещаниях военнослужащих Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства. До этого удостоверять их могли только нотариусы.

Согласно нововведению, после удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Минюст или его территориальный орган для обеспечения его регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

При этом постановлением установлен срок в два рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания, в течение которых обеспечивается передача заявления о регистрации такого удостоверенного документа регистратору. Последний после получения на хранение такого завещания должен зарегистрировать его в Наследственном реестре в течение трех рабочих дней.

Отметим также, что другим решением Кабмина от 16 августа, как сообщал его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук, были реорганизованы межрегиональные территориальные органы Минюста.

Так, Западное межрегиональное управление (Львов) присоединено к Юго-Западному (Ивано-Франковск) с переименованием в Западное, Центрально-Западное (Хмельницкий) – присоединено к Центральному (Киев), Восточное (Харьков) – присоединено к Северо-Восточному (Сумы) с переименованием в Восточное, а Юго-Восточное (Днепр) присоединено к Южному (Одесса).

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