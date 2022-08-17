Кабмін дозволив військовим командирам посвідчувати заповіти підлеглих

Кабінет міністрів дозволив командирам (начальникам) військових формувань в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців. Як повідомляє Міністерство юстиції, відповідну постанову уряд ухвалив 16 серпня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Нею внесено відповідні зміни до порядку державної реєстрації заповітів та спадкових договорів у Спадковому реєстрі. При цьому передбачається, що заповіти також зможуть посвідчувати й уповноважені такими командирами (начальниками) особи.

Мова йде про заповіти військовослужбовців Збройних сил України та інших законних військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави. До цього засвідчувати їх могли лише нотаріуси.

Згідно нововведення, після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Мін'юсту чи його територіального органу для забезпечення його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.

Водночас, постановою встановлено строк у два робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого посвідченого документа до реєстратора. Останній же після отримання на зберігання такого заповіту має зареєструвати його у Спадковому реєстрі протягом трьох робочих днів.

Зазначимо також, що іншим рішенням Кабміну від 16 серпня, як повідомляв його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук, було реорганізовано міжрегіональні територіальні органи Мін'юсту.

Так, Західне міжрегіональне управління (Львів) приєднане до Південно-Західного (Івано-Франківськ) з перейменуванням у Західне, Центрально-Західне (Хмельницький) - приєднане до Центрального (Київ), Східне (Харків) - приєднане до Північно-Східного (Суми) з перейменуванням у Східне, а Південно-Східне (Дніпро) приєднане до Південного (Одеса).

Джерело фото: ua.depositphotos.com