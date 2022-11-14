Киевлян призвали запастись огнетушителями из-за отключения света

Киевлян призвали придерживаться правил противопожарной безопасности при отключении света и запастись огнетушителями.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии. Для защиты дома от пожара обязательно запаситесь огнетушителем", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей столицы призвали придерживаться рекомендаций, как обезопасить себя и жилье от пожара при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов в периоды отключения света.

Напомним, Киевская городская военная администрация ранее сообщила, что в Киеве с начала месяца зафиксировали три взрыва туристических газовых баллонов, обошлось без пострадавших и погибших. Из-за отключения электроэнергии жильцы негазифицированных домов стали чаще пользоваться туристическими газовыми баллонами, чтобы разогревать или готовить еду.