Киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла

Киян закликали дотримуватись правил протипожежної безпеки під час відключення світла та запастися вогнегасниками.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії. Для захисту оселі від пожежі обов’язково запасіться вогнегасником", - йдеться в повідомленні.

Крім того, жителів столиці закликали дотримуватись рекомендацій, як убезпечити себе та житло від пожежі під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів у періоди відключення світла.

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація раніше повідомила, що у Києві з початку місяця зафіксували три вибухи туристичних газових балонів, обійшлось без постраждалих та загиблих. Через відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися туристичними газовими балонами, щоб розігрівати чи готувати їжу.