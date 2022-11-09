Вже вибухають: киян просять бути обережними з туристичними газовими балонами

У Києві з початку місяця зафіксували три вибухи туристичних газових балонів, обійшлось без постраждалих та загиблих.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Містян просять бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням. Зокрема, дотримуватися інструкції виробника, перевіряти цілісність балончика та тримати їх подалі від високих температур.

"Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція", – зазначають у КМВА.

Через відключення електроенергії мешканці негазифікованих будинків почали частіше користуватися туристичними газовими балонами, щоб розігрівати чи готувати їжу.

Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК "Укренерго" закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.