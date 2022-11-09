Уже взрываются: киевлян просят быть осторожными с туристическими газовыми баллонами

В Киеве с начала месяца зафиксировали три взрыва туристических газовых баллонов, обошлось без пострадавших и погибших.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Горожан просят быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием. В частности, следовать инструкциям производителя, проверять целостность баллончика и держать их подальше от высоких температур.

"Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция", – отмечают в КМВА.

Из-за отключения электроэнергии жильцы негазифицированных домов стали чаще пользоваться туристическими газовыми баллонами, чтобы разогревать или готовить еду.

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК "Укрэнерго" призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 к 23:00.