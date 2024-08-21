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Ключевую роль в запрете УПЦ МП сыграла СБУ и позиция ее главы Малюка, – эксперт

Ключевую роль в запрете УПЦ МП сыграла СБУ и позиция ее главы Малюка, – эксперт
Фото: pixnio.com

В решении депутатов запретить УПЦ МП ключевую роль сыграла Служба безопасности и ее глава Василий Малюк. Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что решение Рады принято с учетом собранных Службой доказательств. "С начала полномасштабного вторжения России по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 представителей УПЦ МП, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, а 25 - получили судебные приговоры. При этом доказательства СБУ повлияли на общественное мнение: социологические опросы демонстрировали, что абсолютное большинство выступает за запрет УПЦ МП. Это, в свою очередь, уверен, заставило депутатов принять соответствующее решение",  акцентирует эксперт.

"После того, как Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости Служба начала системно разоблачать этих приспешников кремля. Напомню, что перед голосованием в первом чтении Малюк обратился к депутатам с письмом, в котором прямо указывал на то, что УПЦ МП является структурным подразделением РПЦ в Украине",  пишет эксперт.

Политолог отмечает, что существующие в СБУ уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду. "Представители УПЦ МП много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью. Это был один из главных инструментов влияния со стороны России на значительную часть украинского общества. С началом Великой войны представители УПЦ МП не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. Наиболее распространены преступления представителей УПЦ МП: коллаборационная деятельность, государственная измена, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность Украины",  резюмирует эксперт.

Напомним, вчера Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Такому решению предшествовали результативные меры безопасности, проведенные Службой безопасности в учреждениях УПЦ МП.