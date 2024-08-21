Ключевую роль в запрете УПЦ МП сыграла СБУ и позиция ее главы Малюка, – эксперт

В решении депутатов запретить УПЦ МП ключевую роль сыграла Служба безопасности и ее глава Василий Малюк. Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что решение Рады принято с учетом собранных Службой доказательств. "С начала полномасштабного вторжения России по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 представителей УПЦ МП, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, а 25 - получили судебные приговоры. При этом доказательства СБУ повлияли на общественное мнение: социологические опросы демонстрировали, что абсолютное большинство выступает за запрет УПЦ МП. Это, в свою очередь, уверен, заставило депутатов принять соответствующее решение", – акцентирует эксперт.

"После того, как Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости Служба начала системно разоблачать этих приспешников кремля. Напомню, что перед голосованием в первом чтении Малюк обратился к депутатам с письмом, в котором прямо указывал на то, что УПЦ МП является структурным подразделением РПЦ в Украине", – пишет эксперт.

Политолог отмечает, что существующие в СБУ уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду. "Представители УПЦ МП много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью. Это был один из главных инструментов влияния со стороны России на значительную часть украинского общества. С началом Великой войны представители УПЦ МП не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. Наиболее распространены преступления представителей УПЦ МП: коллаборационная деятельность, государственная измена, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность Украины", – резюмирует эксперт.

Напомним, вчера Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Такому решению предшествовали результативные меры безопасности, проведенные Службой безопасности в учреждениях УПЦ МП.