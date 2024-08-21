Ключову роль у забороні УПЦ МП зіграла СБУ і позиція її голови Малюка, - експерт

У рішенні депутатів заборонити УПЦ МП ключову роль зіграла Служба безпеки і її голова Василь Малюк. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт вважає, що рішення Ради прийняте з урахуванням зібраних Службою доказів. «З початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 представників УПЦ МП, майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 25 отримали судові вироки. При цьому докази СБУ вплинули на суспільну думку: соціологічні опитування демонстрували, що абсолютна більшість виступає за заборону УПЦ МП. Це, в свою чергу, певен, змусило депутатів ухвалити відповідне рішення", - акцентує експерт.

"Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників кремля. Нагадаю, що перед голосуванням у першому читанні Малюк звернувся до депутатів з листом, в якому прямо вказував на те, що УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ в Україні", - пише експерт.

Політолог наголошує, що що наявні в СБУ кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище. "Представники УПЦ МП багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку рф на значну частину українського суспільства. З початком Великої війни представники УПЦ МП не лише агітували за «русский мир», але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню. Найбільш поширені злочини представників УПЦ МП: колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України", - резюмує експерт.

Нагадаємо, вчора Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Такому рішенню передували результативні безпекові заходи, проведені Службою безпеки в установах УПЦ МП.