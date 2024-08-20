УПЦ в Україні не буде: Рада ухвалила закон

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Зазначається, що Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з РФ (в народі - закон про заборону УПЦ МП).

За відповідний законопроєкт проголосували 265 депутатів.

Як голосували по фракціях:

Слуга народу - 173

Європейська солідарність - 25

Батьківщина - 17

Платформа за життя та мир- 1

За майбутнє - 9

Голос - 18

Довіра - 11

Відновлення України - 0

Позафракційні - 11.

Проти ухвалення законопроєкту виступили 29 депутатів, ще 4 - утримались. По фракціям:

Слуга народу - 4 проти та 3 утримались

Європейська солідарність - всі за

Батьківщина -всі за

Голос - всі за

Довіра - всі за

Відновлення України - 7 проти та 1 утримався

Позафракційні - 1 проти

Платформа за життя та мир- 17 проти

За майбутнє - всі за.

Що передбачає законопроєкт

Документ встановлює:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків (громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ);

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

Зауважимо, ще 19 жовтня 2023 року у першому читанні Верховною Радою було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, але розгляд законопроєкту фактично став на паузу, поки у липні 2024-го народні депутати не заблокували трибуну з вимогою продовжити розгляд документа. Тоді ж подальші засідання Верховної Ради скасували.

15 серпня президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися для розгляду "деяких важливих законодавчих ініціатив", згадавши про "духовну незалежність".

Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону УПЦ МП в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою.

"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", – йдеться у заяві.

Всеукраїнська Рада церков засудила діяльність УПЦ МП, заявивши, що вона стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності. При цьому у заяві наголошують, що головна загроза для релігійної свободи в Україні – це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів.

"Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі", – додають у Раді.

Скільки церков УПЦ МП досі продовжують працювати в Україні

За даними Єдиного держреєстру, 8 097 церков, пов’язаних з країною-агресоркою, досі діють на території України . Від початку великої війни їх кількість зменшилася всього на 685 громад. Найбільше церков перейшло до ПЦУ у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України.

Крім того, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирило), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів. Йому вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.