УПЦ в Украине не будет: Рада приняла закон

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий запрещение деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Этим документом может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Отмечается, что Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ (в народе – закон о запрете УПЦ МП).

За соответствующий законопроект проголосовали 265 депутатов.

Как голосовали по фракциям:

Слуга народа – 173

Европейская солидарность – 25

Батьківщина – 17

Платформа за жизнь и мир- 1

За будущее – 9

Голос — 18

Довіра — 11

Восстановление Украины — 0

Внефракционные – 11.

Против принятия законопроекта выступили 29 депутатов, еще 4 — воздержались. По фракциям:

Слуга народа — 4 против и 3 воздержались

Европейская солидарность – все за

Батьківщина – все за

Голос – все за

Довіра – все за

Восстановление Украины – 7 против и 1 воздержался

Внефракционные — 1 против

Платформа за жизнь и мир- 17 против

За будущее – все за.

Что предполагает законопроект

Документ устанавливает:

ограничение религиозным организациям в связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно подразумевается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей (общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ);

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Заметим, еще 19 октября 2023 года в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, но рассмотрение законопроекта фактически встало на паузу, пока в июле 2024-го народные депутаты не заблокировали трибуну с требованием продлить рассмотрение документа. Тогда же последующие заседания Верховной Рады отменили.

15 августа президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду собраться для рассмотрения "некоторых важных законодательных инициатив", упомянув о "духовной независимости".

Всеукраинская Рада церквей поддержала запрет УПЦ МП в Украине

Всеукраинская Рада церквей и религиозных организаций поддержала инициативу по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с русской православной церковью.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", – говорится в заявлении.

Всеукраинская Рада церквей осудила деятельность УПЦ МП, заявив, что она стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности. При этом в заявлении отмечают, что главная угроза религиозной свободе в Украине – это российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей и разрушили сотни храмов.

"Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали", — добавляют в Раде.

Сколько церквей УПЦ МП до сих пор продолжают работать в Украине

По данным Единого госреестра, 8097 церквей, связанных со страной-агрессоркой, до сих пор действуют на территории Украины . С начала Великой войны их количество уменьшилось всего на 685 общин. Больше всего церквей перешли в ВТО в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Ранее Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ПИК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.

Кроме того, Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов. Ему уже доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.