На баланс "Киево-Печерской лавры" засчитали имущества на 694 млн грн

Три исторических памятника местного значения, расположенные на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", включены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Также зачислены на баланс заповедника земельные участки общей стоимостью 694 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что ведомство предоставило рекомендации Министерству культуры и информационной политики Украины по управлению объектами Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Аудиторы Счетной палаты установили, что в течение двадцати лет профильное министерство несвоевременно и ненадлежаще принимало управленческие решения по сохранению и содержанию недвижимых памятников архитектуры на территории заповедника.

В частности, анализ показал, что схема финансирования ремонтно-реставрационных работ принадлежащих государству объектов, находящихся в оперативном управлении заповедника, не гарантировала надлежащего сохранения недвижимых памятников архитектуры национального и местного значения.

Также отдельные помещения сдавались в безвозмездную аренду или субаренду без необходимого согласования или с нарушением законов и договорных условий, осуществлялись незаконные перестройки и возводились новые здания, в том числе и капитальные.

Кроме того, специалисты Счетной палаты установили, что профильное министерство и заповедник не оформили права постоянного пользования земельными участками общей площадью почти 27 гектаров, не включили семь объектов в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и не обеспечили передачу от местных органов управления девяти исторических объектов находившихся на территории Киево-Печерской лавры.

На данный момент МКИП проинформировало Счетную палату о выполнении части предоставленных рекомендаций. В частности:

разработан План управления объектом всемирного наследия и направлен в профильное министерство для дальнейшего представления в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО;

внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины три объекта, размещенных на территории заповедника: ворота и ограждения на въезде в Нижнюю лавру, въездные ворота в хозяйственный двор, комплекс сооружений Воскресенской церкви;

оформлено право постоянного пользования и зачислено на баланс заповедника два земельных участка стоимостью 689 млн грн и 5 млн грн соответственно;

подготовлено к заключению 11 охранных договоров на памятники архитектуры местного значения.

Но отдельные рекомендации Счетной палаты остаются невыполненными, а именно: не определена целесообразность пребывания в зданиях заповедника Национального музея украинского народного декоративного искусства, Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, Музея книги и книгопечатания Украины, разрешение на размещение которых было предоставлено Киевским горсоветом в 2010 году.

Расторжение договора между УПЦ и заповедником

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта 2023 договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

УПЦ МП не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра". Теперь их заставят сделать это через суд.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".

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