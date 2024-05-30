На баланс "Києво-Печерської лаври" зарахували майна на 694 млн грн

Три історичні пам’ятки місцевого значення, розташовані на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Також зараховані на баланс заповідника земельні ділянки загальною вартістю 694 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що відомство надало рекомендації Міністерству культури та інформаційної політики України щодо управління об’єктами Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Аудитори Рахункової палати встановили, що упродовж двадцяти років профільне міністерство несвоєчасно і неналежно ухвалювало управлінські рішення щодо збереження й утримання нерухомих пам’яток архітектури на території заповідника.

Зокрема, аналіз засвідчив, що схема фінансування ремонтно-реставраційних робіт об’єктів, що належать державі та перебувають в оперативному управлінні заповідника, не гарантувала належного збереження нерухомих пам’яток архітектури національного і місцевого значення.

Також окремі приміщення здавалися у безоплатну оренду чи суборенду без необхідного погодження чи з порушенням законів і договірних умов, здійснювалися незаконні перебудови та зводилися нові будівлі, зокрема, й капітальні.

Крім того, фахівці Рахункової палати встановили, що профільне міністерство та заповідник не оформили права постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 27 гектарів, не включили сім об’єктів нерухомих пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та не забезпечили передачу від місцевих органів управління дев’яти історичних об’єктів, що знаходилися на території Києво-Печерської лаври.

Станом на зараз МКІП поінформувало Рахункову палату про виконання частини наданих рекомендацій. Зокрема:

розроблено План управління об’єктом всесвітньої спадщини та направлено до профільного міністерства для подальшого подання до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України три об’єкти, розміщених на території заповідника: браму та огорожу на в’їзді до Нижньої лаври, в’їзну браму до господарчого двору, комплекс споруд Воскресенської церкви;

оформлено право постійного користування та зараховано на баланс заповідника дві земельні ділянки вартістю 689 млн грн та 5 млн грн відповідно;

підготовлено до укладання 11 охоронних договорів на пам’ятки архітектури місцевого значення.

Але окремі рекомендації Рахункової палати залишаються невиконаними, а саме: не визначена доцільність перебування у будівлях заповідника Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, Музею книги та друкарства України, дозвіл розміщення яких було надано Київською міськрадою у 2010 році.

Розірвання договору між УПЦ та заповідником

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня 2023 року договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Тепер їх змусять це зробити через суд.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Джерело фото: ua.depositphotos.com