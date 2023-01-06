Метинвест Ахметова передаст в Донецкую область более 10 мобильных укрытий

Горно-металлургическая группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова передаст для украинских защитников в Донецкой области более 10 мобильных укрытий, способных выдержать прямое попадание снаряда 150-мм калибра.

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Как говорят в "Метинвесте", группа продолжает производить для украинских военных защитные сооружения, поддерживая с первых дней полномасштабное вторжение РФ. Одно из направлений помощи – изготовление металлических укрытий, которые будут укреплять окопы, будут защищать воинов от артиллерийских обстрелов.

На этой неделе "Метинвест", в частности, передал три защитных сооружения бригаде, отражающей постоянные атаки врага на Авдеевском направлении. Речь идет о мобильных блиндажах, которые можно использовать в качестве укрытия, чтобы обеспечивать максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии.

Конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту, учитывая нужды военных. Размер каждого сооружения – 6 м длиной, диаметр – более 2 м. При этом они легко разбираются в транспортировке и перемещении на другие позиции.

Напомним, в конце декабря "Метинвест" возобновил изготовление чугуна на комбинате "Каметсталь" (Каменское, Днепропетровская область), который был приостановлен из-за отсутствия электроснабжения в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.