Метінвест Ахметова передасть на Донеччину понад 10 мобільних укриттів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова передасть для українських захисників у Донецькій області понад 10 мобільних укриттів, які здатні витримати пряме влучення снаряду 150-мм калібру.

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Як кажуть в "Метінвесті", група продовжує виробляти для українських військових захисні споруди, підтримуючи з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Один із напрямів допомоги – виготовлення металевих укриттів, які зміцнюватимуть окопи, захищатимуть воїнів від артилерійських обстрілів.

Цього тижня "Метінвест", зокрема, передав три захисні споруди бригаді, яка відбиває постійні атаки ворога на Авдіївському напрямку. Йдеться про мобільні бліндажі, які можна використовувати як укриття, щоб забезпечувати максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії.

Конструкції збирають із хвилястої сталі за вдосконаленим проєктом, враховуючи потреби військових. Розмір кожної споруди – 6 м завдовжки, діаметр – більше 2 м. При цьому вони легко знаються на транспортуванні та переміщенні на інші позиції.

Нагадаємо, наприкінці грудня "Метінвест" поновив виготовлення чавуну на комбінаті "Каметсталь" (Кам'янське, Дніпропетровська область), який було призупинено через відсутність електропостачання внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.