Минцифры анонсировало документы на английском в "Дії": как поучаствовать в бета-тестировании

Министерство цифровой трансформации анонсировало тестирование запуска англоязычной версии документов и функции шеринга авто в приложении "Дія". Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В рамках бета-тестирования документов будет проверяться, у всех ли пользователей документы корректно отображаются на английском, а также правильно ли отображаются поля документов и корректно ли работает переключение языка.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны более 9 миллионов украинцев пересекли границу Украины, и многие из них не успели или не имели возможности взять с собой паспорт или водительское удостоверение, хотя могут иметь их в электронном виде.

"Англоязычные версии упростят процесс ознакомления с этими документами. Поэтому важно, чтобы в бета-тесте также приняли участие украинцы, находящиеся сейчас за границей", - отмечают в министерстве.

Для участия в бета-тесте нужно иметь в "Дії" либо загранпаспорт, либо водительское удостоверение, либо техпаспорт. Тестирование должно начаться "в скором времени", а принять участие можно будет по ссылке.

В свою очередь, услуга шеринга автомобилей была представлена еще в ходе Diia Summit в феврале. Благодаря ей пользователь приложения сможет в несколько кликов поделиться с другим человеком техпаспортом или получить его техпаспорт, если берет его машину в пользование.

"С началом полномасштабного вторжения из соображений безопасности отключили реестры, где были необходимы документы. И услуга шеринга авто была недоступна. Сейчас реестры снова работают. Поэтому мы хотим снова сделать шеринг авто доступным в "Дії", - указывают в ведомстве.

Там подчеркивают, что эта услуга особенно актуальна сейчас, когда многие украинцы с начала полномасштабного вторжения брали авто родных или знакомых, чтобы выехать в более безопасные места и им нужны документы на пользование автомобилем.

"Сейчас хотим протестировать услугу шеринга авто еще раз, чтобы убедиться, что все работает корректно. Принять участие в бета-тесте должны два человека — владелец авто и водитель, который хочет стать пользователем", - говорится в сообщении.

Для участия нужно иметь паспорт в "Дії" - заграничный или ID-карту. Владельцу машины нужно иметь техпаспорт транспортного средства, на которое будет назначен надлежащий пользователь, а самому пользователю нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории.