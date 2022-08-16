Мінцифри анонсувало документи англійською в "Дії": як взяти участь в бета-тестуванні

Міністерство цифрової трансформації анонсувало тестування запуска англомовної версії документів та функції шерингу авто в застосунку "Дія". Про це йдеться у повідомленні відомства.

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В рамках бета-тестування документів буде перевірятися, чи у всіх користувачів документи коректно відображаються англійською, а також чи правильно відображаються поля документів та чи коректно працює перемикання мови.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни понад 9 мільйонів українців перетнули кордон України, і багато з них не встигли чи не мали змоги взяти з собою паспорт або посвідчення водія, хоча можуть мати їх в електронному вигляді.

"Англомовні версії спростять процес ознайомлення з цими документами. Тому важливо, щоб у бета-тесті також взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном", - зазначають в міністерстві.

Для участі в бета-тесті треба мати в "Дії" або закордонний паспорт, або посвідчення водія, або техпаспорт. Тестування має розпочатися "незабаром", а взяти участь можна за посиланням.

В свою чергу, послугу шерингу автомобілів було перезентовано ще під час Diia Summit у лютому. Завдяки ній користувач застосунку зможе у декілька кліків поділитися з іншою людиною техпаспортом або ж отримати її техпаспорт, якщо бере її машину в користування.

"З початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки відключили реєстри, де були необхідні документи. І послуга шерингу авто була недоступна. Наразі реєстри знов працюють. Тож ми хочемо знову зробити шеринг авто доступним в "Дії", - вказують у відомстві.

Там підкреслюють, що ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато українців від початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у більш безпечні місця і їм потрібні документи на користування автомобілем.

"Зараз хочемо протестувати послугу шерингу авто ще раз, щоб впевнитись, що усе працює коректно. Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем", - йдеться в повідомленні.

Для участі потрібно мати паспорт у "Дії" — закордонний або ж ID-картку. Власнику машини треба мати техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача, а самому користувачу треба мати водійське посвідчення відповідної категорії.