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Минобороны стандартизирует требования к продовольственному обеспечению ВСУ
Министерство обороны Украины одобрило технические требования к имуществу продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Это решение стало важным этапом в процессе унификации стандартов закупки оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
На что повлияют технические спецификации
Отмечается, что Минобороны продолжает работать над усовершенствованием материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, чтобы улучшать уровень поддержки наших военных.
Требования к продовольственному обеспечению ВСУ позволят:
· устранить возможные разногласия в требованиях к закупаемому для ВСУ оборудованию;
· упростить процесс закупок;
· обеспечить стандартизацию;
· повысить эффективность управления ресурсами.
Ранее сообщалось, что военные смогут жаловаться на некачественные продукты онлайн. ИТ-система DOT-Chain позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.
Добавим, "Государственный оператор тыла" представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ. Ее основная задача – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.