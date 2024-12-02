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Минобороны стандартизирует требования к продовольственному обеспечению ВСУ

Какие требования к продовольственному обеспечению ВСУ?
Минобороны работает над улучшением уровня поддержки военных

Министерство обороны Украины одобрило технические требования к имуществу продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Это решение стало важным этапом в процессе унификации стандартов закупки оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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На что повлияют технические спецификации

Отмечается, что Минобороны продолжает работать над усовершенствованием материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, чтобы улучшать уровень поддержки наших военных.

Требования к продовольственному обеспечению ВСУ позволят:

·          устранить возможные разногласия в требованиях к закупаемому для ВСУ оборудованию;

·          упростить процесс закупок;

·          обеспечить стандартизацию;

·          повысить эффективность управления ресурсами.

Фото 2 — Минобороны стандартизирует требования к продовольственному обеспечению ВСУ

Ранее сообщалось, что военные смогут жаловаться на некачественные продукты онлайн. ИТ-система DOT-Chain позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

Добавим, "Государственный оператор тыла" представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ. Ее основная задача – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.

Автор:
Ольга Опенько