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Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого забезпечення ЗСУ
Міністерство оборони України схвалило технічні вимоги до майна продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення стало важливим етапом у процесі уніфікації стандартів для закупівлі обладнання. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
На що вплинуть технічні специфікації
Зазначається, що Міноборони продовжує працювати над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, щоб покращувати рівень підтримки наших військових.
Вимоги до продовольчого забезпечення ЗСУ дозволять:
· усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для ЗСУ;
· спростити процес закупівель;
· забезпечити стандартизацію;
· підвищити ефективність управління ресурсами.
Раніше повідомлялось, що військові зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн. ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.
Додамо, "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain– інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Її основне завдання - зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.