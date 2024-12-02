Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого забезпечення ЗСУ

Міністерство оборони України схвалило технічні вимоги до майна продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення стало важливим етапом у процесі уніфікації стандартів для закупівлі обладнання. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

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На що вплинуть технічні специфікації

Зазначається, що Міноборони продовжує працювати над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, щоб покращувати рівень підтримки наших військових.

Вимоги до продовольчого забезпечення ЗСУ дозволять:

· усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для ЗСУ;

· спростити процес закупівель;

· забезпечити стандартизацію;

· підвищити ефективність управління ресурсами.

Раніше повідомлялось, що військові зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн. ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Додамо, "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain– інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Її основне завдання - зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.