Минрегион разъяснил процедуру фиксации разрушений инфраструктуры из-за боевых действий

Министерство развития общин и территорий Украины предоставило разъяснения о проведении аварийно-восстановительных работ для фиксации разрушений и последующей ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с Порядком выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, связанным с повреждением зданий и сооружений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.04.2022 № 473, организация и координация выполнения неотложных работ осуществляется исполнительными органами сельских, поселковых, городских , а в случае их отсутствия – военными администрациями.

В случае возникновения на соответствующей территории проявлений вооруженной агрессии Российской Федерации, повлекших за собой повреждение объектов, уполномоченный орган осуществляет предварительные визуальные осмотры поврежденных объектов с целью формирования перечней таких объектов.

Относительно объектов, которые по результатам предварительного осмотра определены как разрушенные и значительно поврежденные, уполномоченный орган принимает решение о проведении их обследования в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 12 апреля 2017 г. 257 (далее – Порядок проведения обследования).

К проведению обследования привлекаются сертифицированные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, или предприятия, учреждения и организации, в составе которых есть такие исполнители.

Согласно Порядку проведения обследования в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и в течение 90 календарных дней после его прекращения или отмены исполнителями работ по обследованию поврежденных объектов могут быть:

эксперт по обследованию зданий и сооружений;

инженер-проектировщик с квалификационным уровнем "ведущий" или "I категория", имеющий квалификационный сертификат по специализации "инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости";

эксперт строительный с квалификационным уровнем "ведущий" или "I категория", имеющий квалификационный сертификат по специализации "экспертиза проектной документации в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости";

инженер-консультант (строительство) с квалификационным уровнем "ведущий" или "I категория".

По результатам обследования поврежденных объектов производителем работ по обследованию составляется отчет в соответствии с пунктом 8-1 Порядка проведения обследования.

К указанному отчету также прилагается акт обследования, который должен содержать информацию об определенной по результатам обследования категории повреждений объекта.

Объекты, которые по результатам предварительного визуального осмотра определены как незначительно поврежденные и могут быть восстановлены путем текущего ремонта, по решению уполномоченного органа могут быть обследованы комиссией, в состав которой входят представители уполномоченного органа, владельца – балансодержателя объекта ( по возможности), и должны включать специалистов со строительным образованием. По результату осмотра объекта комиссией составляется акт по обследованию.

Также необходимо заметить, что изменениями в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, утвержденными Постановлением Кабинета министров Украины от 19 апреля 2022 г. № 470, что проекты строительства по капитальному ремонту объектов (независимо от класса последствий (ответственности), поврежденных в результате военных действий, допускается осуществлять в составе дефектного акта, в котором определяются физические объемы работ, пояснительной записки, в которой указываются условия выполнения работ, и сметной документации.

Такой проект должен разрабатываться на основании отчета по результатам обследования, разработанного в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 257. Указанный отчет должен содержать заключение о техническом состоянии объекта, поврежденных (разрушенных) конструкций, инженерных систем (с указанием степени и объемов повреждений, их технического состояния), а также рекомендованные меры по восстановлению эксплуатационной пригодности объекта.

Решение об объеме проектной документации (о возможности разработки проекта строительства в составе дефектного акта, пояснительной записки и сметной документации) принимается главным архитектором проекта и/или главным инженером проекта по согласованию с заказчиком, что указывается в задании на проектирование.

В случаях осуществления первоочередных работ по восстановлению поврежденных объектов в рамках текущего ремонта (который в соответствии с законодательством не относится к видам строительства), объемы работ определяются на основании акта обследования, составленного уполномоченным органом по результатам комиссионного осмотра объекта, и могут быть представлены в форме дефектного акта.

Стоимость текущего ремонта должна определяться из обоснованных трудовых и материально-технических ресурсов и их стоимости, вычисленной в соответствии с текущим уровнем цен.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.