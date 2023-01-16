MK Foundation передал современно оборудованную "скорую" центру экстренной медицины в Херсоне

Частный благотворительный фонд MK Foundation при содействии Фонда Елены Зеленской передал Областному территориальному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области новую карету скорой помощи на базе Volkswagen Crafter, оборудованную всем необходимым оборудованием.

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Об этом говорится в сообщении фонда.

Автомобиль является сертифицированным в Украине спецтранспортом и содержит все необходимое для оказания неотложной помощи, в том числе несколько типов ношей, дефибриллятор-монитор, инфузионное устройство поршневого типа, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких и т.д.

Как сообщила Инесса Чамлай, заместитель директора центра-получателя "скорой", в первый же день авто эвакуировало раненого пациента из правобережного района в 100 км от Херсона.

"Оснащение автомобиля позволяет проводить лечебные, реанимационные и диагностические мероприятия при транспортировке пациента в больницу. Комфортабельный автомобиль движется "мягко" и легко. Это не только удобно, но и в первую очередь безопасно для пациентов и персонала. Современные носилки приспособлены к тому, чтобы под время транспортировки пациента к нему можно было присоединить всю необходимую аппаратуру, в том числе аппарат ИВЛ или кислородный баллон, что крайне необходимо при доставке пациента из автомобиля непосредственно в реанимационную палату. Салон авто обеспечивает удобный доступ к пациенту со всех сторон, хорошо отапливается и оборудован качественных освещением", - отметила она.

Фонд не только полностью укомплектовал "скорую" и подготовил к работе в зимних условиях, но и взял на себя регистрацию транспорта, что существенно упростило постановление его на учет на месте.

Это уже восьмая карета "скорой", которую MK Foundation подготовил и передал по запросу украинских медиков, но первая в рамках сотрудничества с Фондом Елены Зеленской. Ранее фонд уже передавал скорые врачам в Николаеве, Запорожской, Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Кроме медицинского транспорта фонд также системно поставляет машины на передовую, генераторы на деоккупированные территории, а также другой спецтранспорт, в том числе пожарные машины.