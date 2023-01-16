MK Foundation передав сучасно обладнану "швидку" центру екстреної медицини в Херсоні

Приватний благодійний фондом MK Foundation за сприяння Фундації Олени Зеленської передав Обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської області нову карету швидкої допомоги на базі Volkswagen Crafter, обладнану усім необхідним устаткуванням.

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Про це йдеться у повідомленні фонду.

Автівка є сертифікованим в Україні спецтранспортом і містить усе необхідне для надання невідкладної допомоги, зокрема декілька типів нош, дефібрилятор-монітор, інфузійний пристрій поршневого типу, електрокардіограф, апарат штучної вентиляції легень тощо.

Як повідомила Інеса Чамлай, заступник директора центру-отримувача "швидкої", в перший же день авто евакуювало пораненого пацієнта з правобережного району в 100 км відстані від Херсону.

"Оснащення автомобіля дозволяє проводити лікувальні, реанімаційні та діагностичні заходи під час транспортування пацієнта в лікарню. Комфортабельний автомобіль рухається “м’яко” та легко. Це не лише зручно, а насамперед безпечно для пацієнтів та персоналу. Сучасні ноші пристосовані до того, аби під час транспортування пацієнта до нього можна було приєднати всю необхідну апаратуру, в т.ч. апарат ШВЛ або кисневий балон, що вкрай необхідно під час доставки пацієнта з автомобіля безпосередньо до реанімаційної палати. Салон автомобіля вирізняється зручним доступом до пацієнта з усіх боків, якісним обігрівом та освітленням", - зазначила вона.

Фонд не тільки повністю укомплектував "швидку" та підготував до роботи в зимових умовай, але й взяв на себе реєстрацію транспорту, що суттєво спростило постанову його на облік на місці.

Це вже восьма карета "швидкої", яку MK Foundation підготував та передав на запит українських медиків, але перша в рамках співпраці з Фундацією Олени Зеленської. Раніше фонд вже передавав "швидкі" лікарям у Миколаєві, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Одеській областях.

Окрім медичного транспорту фонд також системно постачає автівки на передову, генератори на деокуповані території, а також інший спецтранспорт, зокрема пожежні машини.